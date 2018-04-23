شاحنة تدهس ما بين 8 و10 أشخاص بمدينة تورونتو في كندا

قالت الشرطة الكندية في بيان لها على تويتر إن مركبة دهست الإثنين ما بين 8 و 10 مارين بمدينة تورونتو في كندا، مما دفع السلطات لإغلاق تقاطع رئيسي في شارع يونج.
"هناك حاجة ملحة لتمويل المساعدات" مضيفا ن "التمويل مجرد جزء من الصورة - ينبغي ووضع حد للإعاقة المنهجية والمتعمدة لدخول المساعدات إلى سوريا وأن يسمح لعمال الإغاثة بالوصول إلى المدنيين دون عراقيل"." روبرت بير من منظمة كير الدولية
"يعتبر التعليم بالنسبة لمشاريعنا أمرا ضروريا،حيث قمنا بالعديد من الأنشطة في أحياء مولنبيك جميعها،حيث يلتقي الأشخاص وبذلك تنكسر المسافات ما بين الأحياء،بين الضواحي، يحذوني اقتناع كبير أن لدينا العديد من الطاقات،على الصعيد الثقافي والرياضي،حيث إن مولنبيك تفتخر بالعديد من الشباب ممن عبرت شهرتهم الآفاق." فرانسواز سيبمانز عمدة بلدية مولنبيك
" بالنسبة لجمعيتنا تعتبر هذه المحاكمة ذات أهمية سواء تعلق الأمر بضحايا 13 من نوفمبر بباريس أو الثاني و العشرين من آذار/مارس،بروكسل،ونرى جيدا أن الأمر يتعلق فعلا بخلية واحدة ارتكبت تلك الاعتداءات، ينبغي ألا نفصل جزءا عن آخر، وأن ننظر إلى الأمر بصورة إجمالية." فيليب فانستينكيس رئيس جمعية ضحايا الإرهاب ببروكسل
"في البداية رأينا الكثير من أعضاء الحركات الانفصالية مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي وحركة إيتا تعتمد بشدة على هذه الأسلحة النارية ، لكننا نرى الآن العديد من شبكات الإرهابيين الجهاديين ومروجي الإرهاب يستخدمون مزيدا من هذه الأسلحة ويعتمدونها كطريقة نموذجية للقيام بهجمات تماما هو الحال في هجمات باريس" نيلس دوكيه منسق التقرير حول رواج تجارة الأسلحة في أوروبا
"عندما يتم استهداف طفل أو يعتدى على طفل مسلم، فإن الأمر يتعلق بكراهية ضد المسلمين كما نعلم جميعاً ، أشعر بأن المعتدي قد اعتدى فعلا على أولادي فحين يتعرض طفل يهودي إلى اعتداء فإن الأمر يتعلق بالاعتداء على مجتمع برمته و ليس الأمر منحصرا على طائفة بعينها"." الحاخام آفي الطويل رئيس المركز الأوروبي للجاليات اليهودية
"هناك حاجة ملحة لتمويل المساعدات" مضيفا ن "التمويل مجرد جزء من الصورة - ينبغي ووضع حد للإعاقة المنهجية والمتعمدة لدخول المساعدات إلى سوريا وأن يسمح لعمال الإغاثة بالوصول إلى المدنيين دون عراقيل"." روبرت بير من منظمة كير الدولية
"يعتبر التعليم بالنسبة لمشاريعنا أمرا ضروريا،حيث قمنا بالعديد من الأنشطة في أحياء مولنبيك جميعها،حيث يلتقي الأشخاص وبذلك تنكسر المسافات ما بين الأحياء،بين الضواحي، يحذوني اقتناع كبير أن لدينا العديد من الطاقات،على الصعيد الثقافي والرياضي،حيث إن مولنبيك تفتخر بالعديد من الشباب ممن عبرت شهرتهم الآفاق." فرانسواز سيبمانز عمدة بلدية مولنبيك
" بالنسبة لجمعيتنا تعتبر هذه المحاكمة ذات أهمية سواء تعلق الأمر بضحايا 13 من نوفمبر بباريس أو الثاني و العشرين من آذار/مارس،بروكسل،ونرى جيدا أن الأمر يتعلق فعلا بخلية واحدة ارتكبت تلك الاعتداءات، ينبغي ألا نفصل جزءا عن آخر، وأن ننظر إلى الأمر بصورة إجمالية." فيليب فانستينكيس رئيس جمعية ضحايا الإرهاب ببروكسل
"في البداية رأينا الكثير من أعضاء الحركات الانفصالية مثل الجيش الجمهوري الأيرلندي وحركة إيتا تعتمد بشدة على هذه الأسلحة النارية ، لكننا نرى الآن العديد من شبكات الإرهابيين الجهاديين ومروجي الإرهاب يستخدمون مزيدا من هذه الأسلحة ويعتمدونها كطريقة نموذجية للقيام بهجمات تماما هو الحال في هجمات باريس" نيلس دوكيه منسق التقرير حول رواج تجارة الأسلحة في أوروبا
"عندما يتم استهداف طفل أو يعتدى على طفل مسلم، فإن الأمر يتعلق بكراهية ضد المسلمين كما نعلم جميعاً ، أشعر بأن المعتدي قد اعتدى فعلا على أولادي فحين يتعرض طفل يهودي إلى اعتداء فإن الأمر يتعلق بالاعتداء على مجتمع برمته و ليس الأمر منحصرا على طائفة بعينها"." الحاخام آفي الطويل رئيس المركز الأوروبي للجاليات اليهودية
شاحنة تدهس ما بين 8 و10 أشخاص بمدينة تورونتو في كندا
قالت الشرطة الكندية في بيان لها على تويتر إن مركبة دهست الإثنين ما بين 8 و 10 مارين بمدينة تورونتو في كندا، مما دفع السلطات لإغلاق تقاطع رئيسي في شارع يونج.
وأشارت الشرطة إلى ان "الاصطدم" وقع عند الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي،17:27 بتوقيت غرينتش ولم توضح ما إذا كان الأمر متعمدا أم مجرد حادث سير.