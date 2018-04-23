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شاحنة تدهس ما بين 8 و10 أشخاص بمدينة تورونتو في كندا

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شاحنة تدهس ما بين 8 و10 أشخاص بمدينة تورونتو في كندا

شاحنة تدهس ما بين 8 و10 أشخاص بمدينة تورونتو في كندا
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قالت الشرطة الكندية في بيان لها على تويتر إن مركبة دهست الإثنين ما بين 8 و 10 مارين بمدينة تورونتو في كندا، مما دفع السلطات لإغلاق تقاطع رئيسي في شارع يونج.

وأشارت الشرطة إلى ان "الاصطدم" وقع عند الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي،17:27 بتوقيت غرينتش ولم توضح ما إذا كان الأمر متعمدا أم مجرد حادث سير.

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