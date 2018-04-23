قُتل مواطن كندي على يد سكان محليين بقرية نائية في البيرو، إثر اتهامه بالوقوف وراء موت معالجة روحانية، في إقليم أوكايالي من غابات الأمازون.
إزهاق روح كندي اتهم بقتل معالجة روحانية في غابات الأمازون البيروفية
إزهاق روح كندي اتهم بقتل معالجة روحانية في غابات الأمازون البيروفية
وقال مكتب النائب العام البيروفي إن الكندي سيباستيان وودراف (41 عام) توفي يوم الخميس الماضي، وذلك بعدما اتهمه قرويون بقتل المعالجة الروحانية أوليفيا أريفالو العضوة بقبيلة شيبيبو-كونيبو المحلية.
وأضاف المتحدث باسم النيابة البيروفة إن وودراف كان أحد زبائن أريفالو، التي اشتهرت محلياً باستخدام المواد الطبيعية وأساليب روحانية أخرى في علاج مرضاها، كما نشطت ضد محاولات الحطابين والمزارعين في استخدام الموارد الطبيعية بالمنطقة.
وانتشر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعية يظهر وودراف يئن، بينما يضع رجل آخر حبلاً حول عنقه، أثناء سحله تحت أنظارعدد من السكان المحليين.
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وطالب السكان المحليون في وقت سابق بالقصاص من المتسبب في موت أريفالو، وذلك بعد اتهامهم لوودراف بقتلها.
وأثار مقتل أريفالو (81 عام) موجة من الغضب في أوساط السكان المحليين، وخاصة بعد عمليات قتل لنشطاء من السكان الأصليين الذين كثيراً ما واجهوا تهديدات بالقتل، كنتيجة لجهودهم في إبقاء الحطابين غير القانونيين ومزارعي نخيل الزيت بعيداً عن أراضيهم.
وكانت الخارجية الكندية قد أعربت في وقت سابق عن بالغ تعازيها لمقتل أريفالو، فيما أكدت النيابة البيروفية أنها لم تلق القبض على أي مشتبه به في مقتل وودراف.