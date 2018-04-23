دوري الأبطال: هل يقلب روما الطاولة على ليفربول مثلما قلبها ضد برشلونة؟

ستكون المواجهة نارية بين ممثل الكرة الإنكليزية فريق ليفربول وخصمه روما الإيطالي عندما يلتقيان لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من دوري الأبطال الأوروبية لكرة القدم الثلاثاء على ملعب أنفيلد، حيث ستتحدد بشكل كبير ملامح مباراة العودة والفريق الصاعد لنهائي التشامبيونزليغ.

وفي الوقت الذي لم يُحدث تواجد ليفربول المتوج باللقب خمس مرات المفاجأة، خالف الممثل الإيطالي التوقعات بعد إطاحته ببرشلونة أفضل فريق في القارة العجوز.

ووصل فريق الريدز بقيادة المدرب يورغن كلوب وهدافيه روبارتو فيمينو ومحمد صلاح إلى نصف النهائي عقب تجاوزه لمواطنه مانشستر سيتي بنتيجة 5/1 في مجموع نتيجتي الذهاب والإياب في ربع النهائي، أما روما فقد وصل إلى هذا الدور بعد أن خسر 4/1 أمام برشلونة، ليعود ويحقق الريمونتادا بفوز 3/0 في الإياب ويتأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

يورفن كلوب عندما تحدث عن هذه المواجهة قال:" هذا الدور يعتبر شيء كبير بالنسبة لروما، ونفس الشيء بالنسبة لنا، لأننا لسنا متعودين على ذلك، وهذا الجيد، ولأننا لا نملك الخبرة بالمقابل هذا غير جيد، لكن أعتقد أنكم ستشاهدون حماس إيجابي من كلا الفريقين، وهذه هي الطريقة التي يجب أن تكون عليها كرة القدم".

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها روما الى دور الأربعة منذ 1984، حين وصل حتى النهائي، الذي أقيم على أرضه، قبل أن يسقط بركلات الترجيح على يد ليفربول بالذات بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1

ويعتبِر مُعظم المراقبين أن الممثل الإيطالي هو الفريق الأقل حظوظًا والأقل إمكانيات من بين الفرق التي وصلت لنصف نهائي دوري الأبطال، ولكن هذا قد يكون له أثر إيجابي على أرض الملعب على صعيد نفسية اللاعبين، لاسيما وأنهم سيخوضون مباراة العودة على أرضهم وأمام جمهورهم على أرضية ملعب أولمبيكو.

فهل ينجح نادي العاصمة الإيطالية في مهمته الصعبة من أجل حرمان أرمادة يورغن كلوب من الوصول الى نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ 2007 والثامنة في تاريخه؟