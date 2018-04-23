ساعد كلب أصم ونصف أعمي طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات على النجاة بعدما ضلت طريقها لمدة 15 ساعة بمنطقة جبلية ببلدة واريك الريفية بولاية كوينزلاند الأسترالية.
كلب أصم ونصف أعمى ينقذ طفلة بأدغال أستراليا
كلب أصم ونصف أعمى ينقذ طفلة بأدغال أستراليا
وقالت الشرطة الأسترالية إن الكلب، البالغ من العمر 17 عاماً ويدعى ماكس، ظل برفقة الطفلة أورورا حتى تمكنت فرق الإغاثة من الوصول إليها بصحبة أفراد من عائلتها.
وقال المفتش كريغ بيري بشرطة واريك: "لقد بقيت الطفلة وحيدة بموقع يبعد 1.5 كيلومتر عن منزلها ولم يكن بصحبتها سوى الكلب".
وأضاف: "إنها منطقة غير ملائمة لعمليات البحث لأنها جبلية ومليئة بالأشجار، لذلك نعتبر العثور على الطفلة إنجازاً كبيراً".
للمزيد:
هجوم لأسماك القرش يتسبب بإلغاء مسابقات ركوب الأمواج بأستراليا
رياضي كاد أن يفقد ساقه بسبب قرش شرس
وقالت والدة أورورا إنها قضت ليلة عصيبة باحثة عن ابنتها في ظلام الليل الحالك، وأضافت: "كان الأمر محبطاً في الساعة الثانية صباحاً بينما وقفنا في الظلام ونحن نعلم أنها تائهة في البرد القارس".
وتم العثور على أوروا بصحبة ماكس بمنطقة تبعد حوالي كيلومترين عن منزلها وكانت في حالة صحية جيدة برغم الإنهاك الذي أصابها بعد قضاء 15 ساعة دون ماء أو غذاء.