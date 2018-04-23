مؤتمر دعم سوريا ببروكسل يطمح لجمع أكثر من 6 مليارات دولار

يبدأ مؤتمر دعم سوريا و المنطقة بالأخص بالعاصمة البلجيكية بروكسل،الثلاثاء 24 من نيسان/أبريل و يستمر ليومين،وستسعى حكومات لجمع ما يزيد على ستة مليارات دولار لإعانة سوريا خلال مؤتمر للمانحين يأمل الاتحاد الأوروبي أن يمنح روسيا وتركيا وإيران فرصة لتجديد جهود السلام.وتتمثل أهداف المؤتمر حسب المنظمين في تجديد الدعم الإنساني للشعب السوري سواء في داخل سوريا أو من الحالات الإنسانية التي فرت إلى دول الجوار.فضلا عن تنشيط إعادة الخدمات الصحية والمرافق العامة

الصراع في سوريا يدخل عامه الثامن

ومع دخول الصراع في سوريا عامه الثامن دعت بروكسل نحو 85 حكومة ومنظمة غير حكومية لجمع أموال هدفها الأساسي تقديم المعونات الإنسانية ثم إعادة البناء على نطاق محدود وإزالة الألغام من بعض المدن في مناطق مختلفة.وقال روبرت بير من منظمة كير الدولية "هناك حاجة ملحة لتمويل المساعدات" مضيفا ن "التمويل مجرد جزء من الصورة - ينبغي ووضع حد للإعاقة المنهجية والمتعمدة لدخول المساعدات إلى سوريا وأن يسمح لعمال الإغاثة بالوصول إلى المدنيين دون عراقيل".