مشروع أوربي لتحويل قش القمح إلى وقود حيوي لسياراتنا المستقبلية

في اطار مشروع بحث أوربي، يستخدم الباحثون القش لإنتاج البيوتانول الحيوي. ويقول الباحثون إن المرشح الواعد سيكون بديلاً أكثر اخضراراً وكفاءة واستدامة وأرخص من الوقود الحيوي الموجود كالديزل الحيوي أو الإيثانول.

"مقارنة مع غيرها من المواد الكربوهيدراتية الموجودة حاليا، البيوتانول أثقل بكثير. هذا يعني أنه أقل تطايراً بكثير. وبالتالي فإنه يقلل من انبعاثات الغاز، وبذلك سيكون التطاير أقل في محطات البنزين أو التركيبات الصناعية"، تقول إينيس ديل كامبو، كيميائية في المركز الوطني للطاقة المتجددة في Aoiz شمال اسبانيا.

ينطوي تحويل مخزونات الأغذية إلى بدائل نفطية على عملية ميكانيكية وكيميائية وجزيئية معقدة جداً. اختبر العلماء المئات من المتغيرات المختلفة للتوصل إلى الوصفة الصحيحة.