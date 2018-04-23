عمدة نيويورك يفي بالتزامات تجاه اتفاق قمة باريس للمناخ

سيتبرع رئيس بلدية نيويورك السابق الملياردير ميكائيل بلومبرغ بمبلغ 4.5 مليون دولار لتغطية التزامات الولايات المتحدة لهذا العام في تمويل اتفاق منبثق عن قمة المناخ التي عقدت في باريس عام 2015.
ورغم انسحاب بلاده من هذا الاتفاق، قال بلومبرغ إنه سيكتب شيكاً بالمبلغ.
ووفقاً لبيان صادر عن مؤسسة بلومبرغ الخيرية، فقد أكد عمدة نيويورك السابق أنه مستمر في توفير المال، لتنفيذ الاتفاق إذا لم تعد بلاده للانضمام اليه، وأضاف "مؤسستنا ستحترم الوعد بتغطية أي نقص ناتج عن الحكومة الفيدرالية في عملية تمويل مشاريع الأمم المتحدة البيئية".
وفي حديث مع شبكة السي بي أس أمل الملياردير بتراجع ترامب عن قراره بحلول العام المقبل، لكن الرئيس الاميركي يعارض بشدة هذا الاتفاق ولا يعترف بنتائج القمة الخاصة بالتغير المناخي، وقد دفع بإدارته للتراجع عن عدد من القرارات المتعلقة بالبيئة، وبعد أن قرر ترامب الانسحاب منه أصبحت الولايات المتحدة الأميركية الدولة الوحيدة التي تعارضه.