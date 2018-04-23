نجوم كرة وممثلون عالميون يثنون على محمد صلاح بعد تتويجه كأفضل لاعب بإنجلترا

انهالت التهانئ ومنشورات الثناء على نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا مساء الأحد.

وغرد أسطورة ليفربول السابق إيان راش قائلاً إن صلاح (25 عاماً) استحق الجائزة أكثر من أي لاعب آخر، مضيفاً أن "الإحصاءات لا تكذب أبداً".

تغريدة راش

ويقدم الجناح المصري موسماً أولاً استثنائياً مع ليفربول، حيث سجل 41 هدفاً خلال 46 مباراة لعبها منذ انضمامه للفريق قادماً من نادي روما الإيطالي الصيف الماضي.

كذلك يحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفاً قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.

وقال حارس مرمي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق راي كليمينس إن صلاح نال الجائزة عن جدارة واستحقاق. أما مهاجم ليفربول ومنتخب إيرلندا السابق جون ألدريدج، فهنأ صلاح مضيفاً أن صلاح يمكنه ان يكون الملك المتوج على عرش كرة القدم العالمية على حذو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تغريدة ألدريدج

ولم تقف منشورات الإطراء على صلاح عند نجوم كرة القدم، بل امتدت لتصل لنجوم التمثيل بهوليوود، فغرد الممثل ألميركي جون ليثغوو مهنئاً صلاح بفوزه بالجائزة.

تغريدو ليثغوو

وهنأت مذيعة شبكة سي إن إن الشهيرة بيكي أندرسون صلاح بفوزه باللقب.

وتفوق صلاح في السباق على كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي بطل الدوري وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب في تصويت اللاعبين.

وأصبح صلاح ثاني لاعب عربي ينال الجائزة بعد الجزائري رياض محرز الذي فاز بها 2016 بعدما قاد ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

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وقاد صلاح ليفربول ناديه إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه فريقه الإيطالي السابق روما في لقاء الذهاب يوم الثلاثاء.

وتوج صلاح موسما رائعا حصد فيه أيضا جائزة أفضل لاعب افريقي في يناير كانون الثاني بعدما قاد منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الافريقية 2017 ثم ساهم في عودة بلاده لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1990.

وقال آلان شيرر قائد منتخب انجلترا السابق والناقد في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن صلاح "كل كرة يلمسها تبدو أنها تسكن الشباك وهو في أحد هذه المواسم التي عندما تنزل فيها الملعب لا تأمل في التسجيل، لكن تعلم أنك ستسجل بالتأكيد".

ويبتعد صلاح بهدف واحد عن تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد مكون من 38 مباراة الذي يتقاسمه حاليا مع شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

وذهبت جائزة أفضل لاعب شاب إلى الألماني ليروي ساني جناح سيتي.