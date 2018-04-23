شاهد: المصريون يحتفلون بفوز محمد صلاح بطريقتهم الخاصة

اللاعب المصري محمد صلاح يأثر قلوب المصريين بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي. المصريون البسطاء احتفلوا بفوز "أبو مكة" كلٌ على طريقته الخاصة فمنهم من رسم صورة ملونة كبيرة على حائط مقهاه الصغير المتواضع لمحمد صلاح وهو يبتسم ويرتدي قميص نادي ليفربول، ومنهم من أطلق على مولوده الجديد اسم "محمد صلاح" كاسم مركب.
شهر رمضان بمذاق الدوري الانجليزي
ومع اقتراب شهر رمضان الكريم قام بائعوا الفوانيس، التقليد المصري القديم، بوضع صورة محمد صلاح بألوان فوانيس رمضان.
وقال الباعة أن الطلب على "فوانيس صلاح" يأتي من الكبار قبل الصغار.
طلاب كلية الهندسة بجامعة بورسعيد يحتفلون بصلاح على طريقتهم الخاصة
أما طلاب كلية الهندسة بجامعة بور سعيد فقد ارتدوا جميعا قميص ليفربول الأحمر ووضعوا شعر مستعار يشبه كثيرا شعر محمد صلاح الكثيف والتقطوا صورا جماعية معا أمام باب الكلية.
محمد صلاح أفضل لاعب في دوري الانجليزي
وكان صلاح قد تصدر قائمة ترشيحات الجماهير للحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم للعام الجاري 2017، بحسب التصويت الذى طرحته شبكة "ESPN" الرياضية العالمية.
وجاء محمد صلاح فى المركز الأول كأفضل لاعب فى العالم 2017، فى الساعة الأولى من التصويت بحصوله على 42 بالمئة من أصوات الجماهير التى تخطت 8 آلاف حتى الآن فى الاستفتاء، متفوقًا على النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الذى حل ثانيًا بحصوله على 32 بالمئة.
وتراجع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو للمركز الثالث فى القائمة بحصوله على 18 بالمئة، فيما حل الثنائي نيمار دا سيلفا وهاري كين فى المركزين الرابع والخامس على التوالي بـ 5 و3 بالمئة.
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