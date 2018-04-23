هيومن رايتس ووتش: 420 ألف شخص شمال سيناء يعانون الحصار والنقص في الغذاء

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أزمة إنسانية شمال شرق سيناء وطالبت الحكومة المصرية بتوفير الغذاء الكافي لنحو 420 ألف شخص يعيشون في أربع مدن في تلك المنطقة، إضافة للسماح لمنظمات الإغاثة بتوفير الموارد الفورية لتلبية احتياجاتهم.

وقالت المنظمة، على موقعها الالكتروني، إن هذه الازمة جاءت نتيجة حملة الحكومة المصرية ضد فرع تنظيم "الدولة الإسلامية في تلك المحافظة. وأن هذه الحملة العسكرية ضد التنظيم شملت فرض قيود صارمة على حركة المواطنين والسلع. وقد أدى ذك لانخفاض حاد في المواد الغذائية والأدوية والسلع الاستهلاكية الأساسية. هذا إضافة لحظر بيع او استخدام المحروقات وقطع الاتصالات لأيام عدة والمياه والكهرباء بشكل كامل.

وأعلنت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هذه المنظمة الدولية سارة ليا ويتسن "أية عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية الى مئات الالاف من المدنيين غير قانونية ومن المستبعد ان تنهي أعمال العنف".

كما أشارت ويتسن الى ان أعمال الجيش المصري تترجم عقاباً "جماعياً، وتكشف الفجوة بين ما يدعي الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين".