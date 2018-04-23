البريطانيون يحتفلون بمولد الأمير الجديد على طريقتهم

المناصرون والداعمون للعائلة المالكة البريطانية ينتظرون بفارغ الصبر، أمام مستشفى سانت ماري للتوليد، الخبر المفرح وهو ولادة الأمير الجديد ابن دوق ودوقة كامبريدج ويليام وكيت. وقد تزامنت ولادة الأمير الجديد مع عيد القديس جورج الذي هو شفيع إنكلترا.
بعد شيوع خبر نقل كيت ميدلتون الى المستشفى القريب من قصر كينزنجتون بواسطة السيارة، بدأ المعجبون بالدوقة والعائلة المالكة بالتوجه الى المكان ليكونوا أول من يصلهم الخبر السعيد.
هؤلاء المناصرون منهم من جاء قبل يومين ونصب خيمة له أمام المستشفى الذي وضعت فيه الدوقة طفليها السابقين.
إنهم يرون بالطفل المولود حديثاً "هدية للملكة اليزابيت" في عيد ميلادها. ومنهم من تمنى أن يأتي يوم عيد عيلادها. فاليزابيت الثانية ملكة بريطانيا احتفلت بعيدها الثاني والتسعين يوم السبت.
المولود الجديد هو الخامس في ترتيب ولاية العرش بعد أخيه جورج (4 سنوات) وشقيقته تشارلوت (عاميت) ووالده الأمير وليام وجده ولي العهد الأمير تشارلز.
أما الأمير هاري الشقيق الأصغر لوليام فهو السادس في هذا الترتيب.