محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم

فاز المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في انجلترا لأفضل لاعب في الموسم يوم الأحد.
وتفوق صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 هدفا، في السباق على كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي بطل الدوري وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب في تصويت اللاعبين.
وأصبح صلاح (25 عاما) ثاني لاعب عربي ينال الجائزة بعد الجزائري رياض محرز الذي فاز بها 2016 بعدما قاد ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.
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وسجل صلاح، الذي انضم إلى ليفربول قادما من روما الصيف الماضي، 41 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم وقاد ناديه إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه فريقه الإيطالي السابق في لقاء الذهاب يوم الثلاثاء.
وتوج صلاح موسما رائعا حصد فيه أيضا جائزة أفضل لاعب افريقي في يناير كانون الثاني بعدما قاد منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الافريقية 2017 ثم ساهم في عودة بلاده لنهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1990.
وقال آلان شيرر قائد منتخب انجلترا السابق والناقد في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن صلاح "كل كرة يلمسها تبدو أنها تسكن الشباك وهو في أحد هذه المواسم التي عندما تنزل فيها الملعب لا تأمل في التسجيل، لكن تعلم أنك ستسجل بالتأكيد".
ويبتعد صلاح بهدف واحد عن تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد مكون من 38 مباراة الذي يتقاسمه حاليا مع شيرر وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.
وذهبت جائزة أفضل لاعب شاب إلى الألماني ليروي ساني جناح سيتي.