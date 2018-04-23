الكشف عن المتهمين باغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش

نشرت الشرطة الماليزية رسماً تصويرياً لكل من المتهمين باغتيال عالم الطاقة الفلسطيني فادي البطش في العاصمة كوالالمبور، وقالت إنها تسعى للتحقق من هويتهما.
وكان البطش بحسب الشرطة الماليزية قتل بثماني رصاصات على الأقل، اثناء توجهه الى أحد مساجد العاصمة حين أطلق عليه الرجلان النار. وأضافت الشرطة أن المهاجمين كانا على دراجة نارية.
وأضافت الشرطة، أن تحقيقاتها ما تزال جارية للتأكد من هوية المهاجمين المفترضين. وكان الرجلان انتظرا البطش قرابة عشرين دقيقة قبل أن ينفذا عمليتهما، واعتمدت الشرطة في هذه المعلومات على صور التقطت لهما اثناء قيامهما بعملية الاغتيال.
كما شوهدت، يوم الاثنين، إيناس البطش، وهي زوجة العالم الفلسطيني والأستاذ الجامعي في مشرحة مستشفى سيلايانج، حيث يتم الاحتفاظ بجثمان زوجها.
وكانت حركة حماس قد أكدت أن فادي البطش هو أحد أهم أعضاءها، متهمة إسرائيل بالضلوع بعملية اغتياله.
بدورها، تعمل الشرطة الماليزية على تأكيد إمساكها بالامن، بعد الاغتيالات التي ذهبت ضحيتها شخصيات هامة، من بينها الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي اغتيل في مطار كوالالمبور قبل عام تماماً.