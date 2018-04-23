قبب مريخية في صحراء وادي رم في الأردن

في تجربة فريدة من نوعها يمكن لزوار الأردن من محبي روايات الخيال وأفلام الخيال العلمي أن ينغمسوا في مزيج من سحر الطبيعة الصحراوية وعوالم غرائبية تنتمي إلى كواكب أخرى.
تحت مسمى "المريخ على الأرض" نقلت وسائل إعلام صوراً لمخيم مدينة الشمس في وادي رم في صحراء الأردن، حيث أقيمت مجموعة من الخيام الصحراوية التي فتحت أبوابها للزوار. هذه الخيم مصممة بشكل قباب دائرية شفافة مشابهة تماماً لمراكز أبحاث الفضاء التي يتم تقديمها في أفلام استكشاف المريخ وغيره من الكواكب.
القبة الواحدة تغطي مساحة تبلغ 40 مترا مربعاً وتتسع لأربعة أشخاص مجهزة بتكييف ووسائل راحة متطورة.
وسحر وادي رم لا يقتصر على كون صحرائه تشبه إلى حد بعيد سطح المريخ، فالتربة البرتقالية اللون والحجار المرتفعة تغطي أفقاً يشبه الصور التي التقطتها عربات المريخ مثل "كيوريوسيتي" و "سبيريت" ونشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. بل إن سحر صحراء الوادي يتعداها بسماء مرصعة بالنجوم.
سلطان النوافلة، المدير التنفيذي للمخيم يقول: "أريد من ضيوفي أن يروا جمال الطبيعة في الليل في وادي رم" ويضيف "النجوم مذهلة، الصمت يفتن في الصحراء"
ومن الجدير بالذكر أن صحراء وادي رم اختيرت مرات عدة لتصوير مجموعة من الأفلام منها "الكوكب الأحمر" و "لورانس العرب".