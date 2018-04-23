اعتقلت الشرطة في مدينة ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية الاثنين الشخص المشتبه بقتله أربعة أشخاص بالرصاص في أحد مطاعم سلسلة وافل هاوس لتنهي بذلك مطاردة بدأت بعد أن فر المسلح عاريا من مسرح الجريمة إلى غابة قريبة.
اعتقال "العاري" المشتبه بقتله 4 أشخاص في مطعم تنيسي
اعتقال "العاري" المشتبه بقتله 4 أشخاص في مطعم تنيسي
وأظهرت صور نشرتها الشرطة على الانترنت ترافيس رينكينج عامل البناء البالغ من العمر 29 عاما الذي يشتبه بإطلاقه النار في المطعم في الساعات الأولى من صباح الأحد وهو قابع داخل سيارة شرطة. وكان رينكينج الذي بدا أشعث يرتدي قميصا أحمر ممزقا وبنطالا من الجينز أزرق وظهرت خدوش على كتفه.
وقال دون آرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل في مؤتمر صحفي قرب وافل هاوس "احتجز ترافيس رينكينج في الساعة1:07 بعد ظهر الاثنين في منطقة غابات قرب هذا المكان، مضيفا "سيتم احتجازه بتهمة ارتكاب أربع جرائم قتل".
وقالت الشرطة إنه كان مع رينكينج مسدس وذخيرة في حقيبة كان يحملها على ظهره عند اعتقاله وقد طلب على الفور محاميا ورفض أن يجيب على أي أسئلة. وسيُنقل رينكينج إلى مستشفى لفحصه قبل احتجازه.
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وقالت الشرطة إنها لا تعرف دافع المسلح وراء إطلاق النار في المطعم الذي يعمل 24 ساعة.
وسئل آرون عما إذا كانت الجريمة ذات دوافع عنصرية لأن القتلى الأربعة من السود فقال إنه لا يعرف.