وضعت دوقة كمبردج كيت زوجة الأمير وليام ابن ولي عهد بريطانيا مولودا ذكرا في مستشفى بلندن الاثنين ليكون ثالث أبناء الزوجين الملكيين والخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني. وكشفت العائلة الكلكية عن الصور الأولي للمولود الجديد.
العائلة الملكية تكشف عن الصور الأولى للمولود الجديد
العائلة الملكية تكشف عن الصور الأولى للمولود الجديد
وقال قصر كينزنجتون إن الولادة تمت الساعة 10:01 بتوقيت غرينتش وإن المولود يزن 3.8 كيلوغرام. وأضاف القصر في بيان إن الأمير وليام حضر الولادة في مستشفى سانت ماري في غرب لندن حيث وضعت كيت أيضا طفليهما جورج وتشارلوت.
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البريطانيون يحتفلون بمولد الأمير الجديد على طريقتهم
وقال القصر "تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين وابتهجوا بالخبر السعيد".
المولود الجديد يحتل المرتبة الخامسة في طابور العرش، بعد الملكة وحفيد دوق إدنبره السادس الأكبر، والأخ الأصغر للأمير جورج والأميرة شارلوت.