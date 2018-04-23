أعلنت جماعة الحوثيون الاثنين عن مقتل صالح الصماد رئيس ما يسمى ب"المجلس السياسي الأعلى في اليمن" في غارة للتحالف العربي يوم الخميس الماضي.
مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الحوثي الأعلى في اليمن
مقتل صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الحوثي الأعلى في اليمن
ويعد "الصماد" المطلوب رقم 2 على قائمة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
على صعيد آخر، أطلق الحوثيون في اليمن صاروخين باليستيين على ميناء تابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة جازان بجنوب المملكة الاثنين لكن وسائل إعلام سعودية قالت إنه جرى تدمير الصاروخين.
وقال تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين إن الصاروخين استهدفا ميناء يتبع الشركة لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر كما لم يرد تعقيب فوري من أرامكو.
وتأتي الضربات اليمنية عقب ضربات جوية سعودية وقعت مساء الأحد راح ضحيتها 20 قتيلا في حفل زفاف باليمن.
وذكر سكان قرية صغيرة بشمال غرب اليمن، بالإضاة إلى مصادر طبية إن ضربات جوية نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية أسفرت عن سقوط 20 قتيلا على الأقل أثناء حضورهم حفل زفاف في وقت متأخر مساء أمس الأحد.
وقال مدير مستشفى الجمهوري في لوكالة رويترز عبر الهاتف إن المستشفى استقبل 40 جثة معظمها تحولت إلى أشلاء وإن هناك 46 مصابا بينهم 30 طفلا جراء الضربات الجوية التي استهدفت حفل الزفاف.