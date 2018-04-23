الاحتجاجات تخلف دمارا في نيكاراغوا والإعصار يتحول إلى بركة ماء في فلوريدا
قال رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا الأحد إنه قد تم إلغاء تعديل مخطط نظام الرعاية الاجتماعية الذي أثار احتجاجات كبيرة، ويحاول أورتيغا بهذا القرار إنهاء أكبر أزمة في إدارته. وتسببت الاحتجاجات في مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأدت إلى عمليات نهب وتخريب.
كما أدت حملة الشرطة على المتظاهرين والقيود المفروضة على بعض وسائل الإعلام في الأيام القليلة الماضية إلى إثارة انتقادات أوسع نطاقا لأورتيجا الذي شدد قبضته على مؤسسات البلاد منذ توليه منصبه للمرة الثانية قبل 11 عاما.
وفي ولاية فلوريدا الأمريكية تحول إعصار إلى حوض مائي كبير اجتاح شاطئ فورت والتون الأحد.
وكانت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية قد وجهت تحذيرات حول تعرض المنطقة إلى أعاصير.