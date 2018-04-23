حفل زفاف ليلي يتحول إلى مأتم إثر ضربات جوية نفذتها قوات التحالف بقيادة السعودية على قرية بشمال غرب اليمن في وقت متأخر مساء الأحد.
عشرون قتيلا في غارات سعودية على حفل زفاف في اليمن
عشرون قتيلا في غارات سعودية على حفل زفاف في اليمن
وأسفرت الغارات عن سقوط 20 قتيلا على الأقل وإصابة 46 شخصا بينهم 30 طفلا أثناء حضورهم حفل الزفاف.
وقال سكان ومسعفون لوسائل الإعلام إن 20 شخصا كانوا في حفل زفاف قُتلوا كما أصيب 30 على الأقل.
وصرح التلفزيون المحلي اليمني أن صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين باليمن قُتل في غارة للتحالف بقيادة السعودية دون تحديد وقت الغارة ولكن مصادر حوثية ذكرت أن القائد الصامد قتل مساء الخميس الماضي. وتم تعيين مهدي المشاط رئيسا للمجلس خلفا لصالح الصماد.