برغم التحذيرات المصرية: اليونيسكو تمنح جائزة حرية الصحافة لشوكان

وقالت المنظمة في بيان لها على لسان ماريا ريسا رئيسة لجنة تحكيم الجائزة: "إن اختيار محمود أبو زيد جاء ليشيد بشجاعته ومقاومته والتزامه بحرية التعبير".

وعبرت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد عن "الأسف الشديد لتورط منظمة بمكانة ووضعية اليونسكو في تكريم شخص متهم بارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية منها جرائم القتل العمد والشروع في القتل والتعدي على رجال الشرطة والمواطنين وإحراق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة".

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على المصور محمود أبو زيد، الذي يلقب بشوكان في أغسطس-آب 2013، خلال فض اعتصام لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بمحيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة. ولا يزال محمود أبو زيد محبوسا إلى الآن.

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وقالت اليونيسكو إن فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقالات التعسفية حول العالم، قد صنف توقيف واحتجاز شوكان بالتعسفي الذي "يتعارض مع الحقوق والحريات التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأضافت المنظمة إن الجائزة التي تمنح باسم الصحفي الكولومبي الراحل جييرمو كون إيسازا، وقيمتها المادية 25 ألف دولار، ستمنح لممثلين عن شوكان في الثاني من مايو-أيار القادم.

وتقول منظمات حقوقية إن شوكان كان يمارس عمله الصحفي وقت احتجازه، ولا صلة له بالعنف الذي وقع خلال عملية فض الاعتصام، التي أسفرت عن مقتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وعدد من رجال الأمن.

وكان الجيش قد أعلن قبل فض الاعتصام بأسابيع عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.