أين سيلتقي ترامب وجونغ أون في القمة المرتقبة بينهما؟

أين سيلتقي دونالد ترامب وكيم جونغ أون؟ سؤال من بين العديد من إشارات الاستفهام التي يحاول الملايين حول العالم معرفة إجابته، قبيل اللقاء "التاريخي" المرتقب بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

في هذا الصدد، تنقل وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن مختصين قولهم، إن القمة غير المسبوقة بين الرئيسين قد تعقد إما في السويد أو سويسرا، التي قد يختارها البيت الأبيض.

وبشكل محدد أكثر، تشير الوكالة إلى أن إدارة ترامب بدأت "الحديث مع بيونغ يانغ مباشرة"، وناقشت معها خمسة مواقع.