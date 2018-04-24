"لا وصي على حقوق الملكية الفكرية لصور "سيلفي" الحيوانات"

قضت محكمة استئناف أمريكية بأن القرود تفتقر للأهلية لإقامة دعوى قضائية لحماية حقوق النشر، وأنه لا يمكن لجماعة تدافع عن حقوق الحيوان أن تكون وصية قانونية في هذه الأمور، في معركة حول ملكية صورة ذاتية (سيلفي) باسمة لقرد معرض للانقراض.

ونشأ النزاع القانوني من صورة شهيرة لقرد ناروتو، وهو قرد نادر ذو عرف يعيش في محمية طبيعية، التقطها القرد لنفسه باستخدام كاميرا تركها المصور البريطاني ديفيد سلاتر، معدة ودون رقابة أثناء زيارة في عام 2011.