البوسنيون يسخرون من ساستهم بألعاب الفيديو

وجد البوسنيون طريقة مبدعة للرد على شخصياتهم السياسية وخاصة من لا يفي بوعوده السياسية، والطريقة هي أن يسخروا منهم بألعاب الفيديو.

ولا يبدو أن الأحزاب السياسية في البوسنة تتلقى النكتة بروح رياضية، فحزب العمل الديمقراطي استشاط غضباً بعد أن قام مجموعة من مطوري ألعاب الفيديو البوسنيين بنشر لعبة يظهر فيها زعيم الحزب ورجل الأعمال البوسني الشهير بكر عزت بيغوفيتش. وهاهي لعبة جديدة أيضاً يظهر فيها بيغوفيتش مع فخر الدين رادنسيتش، سياسي أيضاً ورجل أعمال اشتهر بقيادته لحملة "حلفاء من أجل مستقبل أفضل للبوسنة".

ويبدو أن توجه الناس للسخرية على مشاهير السياسة في البلاد يتزامن مع اقتراب الانتخابات العامة في خريف هذا العام، ففي اللعبة الأولى وتدعى "البيك" يظهر وجه عزت بيغوفيتش على صورة شخصية اللاعب الرئيسية والتي ينبغي لها أن تجمع النقود متفادية عوائق متعددة، مثل الشرطة ومظاهرات شعبية في الشارع، في إشارة إلى وعد بيغوفيتش بإيجاد وظائف لمئة ألف شخص عاطل عن العمل في البلاد.