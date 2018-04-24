اعتذر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تغريدة على أحد حساباته الرسمية سخر فيها من مستوى مهاجم نادي توتنهام هاري كين خلال لقاء فريقه ضد مانشستر يونايتد، في نصف نهائي كأس الاتحاد يوم السبت الماضي.
الاتحاد الإنجليزي يعتذر عن سخريته من هاري كين على تويتر
الاتحاد الإنجليزي يعتذر عن سخريته من هاري كين على تويتر
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الانجليزي على تويتر تغريدة بها سؤال للاعب يونايتد كريس سمولينج "ماذا يوجد في جيبك؟" وتضمنت لقطة مصورة قصيرة للمدافع وهو يقول "هاري كين".
ونالت التغريدة اعجاب الآلاف وتم اعادة نشرها آلاف المرات لكنها حذفت بعد ذلك.
وأبلغ متحدث باسم الاتحاد الانجليزي وسائل اعلام بريطانية "اعتذرنا للناديين عن أي اهانة تسببت فيها التغريدة".
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وواجه كين، الذي سجل 37 هدفا في 44 مباراة بجميع المسابقات مع توتنهام هذا الموسم، صعوبات في ترك بصمة خلال خسارة فريقه اللندني 2-1 أمام يونايتد باستاد ويمبلي.
ويلتقي يونايتد مع تشيلسي، الذي هزم ساوثامبتون 2-صفر يوم الأحد، في المباراة النهائية يوم 19 مايو ايار.