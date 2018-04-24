الاتحاد الأوروبي يدعو إلى العودة لمحادثات السلام في سوريا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء محادثات سياسية سريعة لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ فترة طويلة وأضاف أن المكاسب التي حققتها دمشق وحلفاؤها على الأرض لا تقرب البلاد من السلام.

من جانبها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني

"ما زلنا نعتقد أنه من الأهمية بمكان وضع حد للأعمال العدائية ، ويجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية على وجه الخصوص. الاتحاد الأوروبي لم يكن أبدا ممثلا عسكريا نريد أن نلعب دورا سياسا وإنسانيا " وأضافت موغريني إن هناك حاجة "للعودة للعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة... لبدء مفاوضات سلمية حقيقية وذات معنى والتي تعد السبيل الوحيد كي تنهض سوريا".