نبيذ بلا كحول ولحوم حلال في معرض لندن للأزياء الإسلامية

فتح السبت الماضي معرض لندن لأساليب الحياة الإسلامية أبوابه للزوار، متيحاً لهم فرصة ليتعرفوا على أحدث صيحات عالم الأزياء والموضة والتزيين ويجربوا مجموعة من المنتجات الغذائية والمشروبات المختلفة. كل ذلك تحت صبغة واحدة سادت جو المعرض وهي التقاليد والأعراف الاسلامية.
فمن الخمر الجيد الخالي من الكحول إلى اللحوم المقددة المذبوحة والمصنعة بطريقة إسلامية، إلى عروض أزياء محتشمة ومتواضعة لم تتخلى عن حداثة تصميماتها، بالإضافة إلى منتجات أخرى للتزيين والمكياج وأدوات المنزل من عناصر إنارة وغيرها.
مصنعو الأدوات المعروضة في هذه التظاهرة الفنية عرضوا منتجاتهم على زوار المعرض ليجربوها أو يتذوقوها.
وبحسب مكتب بريطانيا الوطني للإحصائيات يعيش في بريطانيا وويلز في عام 2011 حوالي 2.7 مليون مسلم، تبلغ أعمار النصف منهم أقل من 25 عاماً و 88 بالمئة منهم تحت سن الخمسين، لهذا يستقطب المعرض الكثير من الشباب الذين يحرصون على رؤية أحدث صيحات الموضة والمجتمع، إلى جانب العائلات والأزواج الذين يرغبون في قضاء يوم ممتع.
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ويحاول المنتجون المشاركين في المعرض، على اختلاف ما يعرضوه، إثبات قدرتهم على المحافظة على جودة منتجاتهم العالية بدون التضحية بقيمها الاسلامية المرافقة. فمع أن لحم البقر المقدد مصنع بطريقة إسلامية وحلال ولكنه مصنع بطريقة مشابهة جدا لتقديد لحم الخنزير دون أن يفقد طعمه الجيد.
تقول إنسينا باراغان صاحبة متجر أطعمة "الذي دفعني للقيام بتصنيع لحوم حلال هو افتقار سوق اللحوم الاسلامية المحلي لمنتجات جيدة وحلال في نفس الوقت واعتمادنا على استيرادها من الخارج".
نبيذ وشمبانيا بلا كحول
ويقول أزهر بول، وهو صاحب معمل تصنيع مشروبات خالية من الكحول "منتجاتنا هي خمور عادية، نختار عند تصنيعها عنباً أقل حلاوة ولا نعمد لإضافة الخمائر إليها مما يقلل عملية التخمر الطبيعي، ومن ثم نقوم بإزالة الكحول المتشكل فيها بدون تغيير مذاق النبيذ ورائحته تبقى كما هي".
ولم تخلو منصات عرض الأزياء الإسلامية أيضاً من تصاميم حديثة واكبت أحدث صيحات الموضة بدون أن تتخلى عن احتشامها، وقدم مجموعة من مصممي الأزياء عروضهم التي حازت على إعجاب زوار المعرض من كل الأطياف.
معرض لندن لأساليب الحياة الإسلامية لعام 2018 قتح أبوابه يومي 21 و 22 من شهر نيسان/ أبريل في مركز أوليمبيا للمعارض بلندن.