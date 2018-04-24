نبيذ بلا كحول ولحوم حلال في معرض لندن للأزياء الإسلامية

فتح السبت الماضي معرض لندن لأساليب الحياة الإسلامية أبوابه للزوار، متيحاً لهم فرصة ليتعرفوا على أحدث صيحات عالم الأزياء والموضة والتزيين ويجربوا مجموعة من المنتجات الغذائية والمشروبات المختلفة. كل ذلك تحت صبغة واحدة سادت جو المعرض وهي التقاليد والأعراف الاسلامية.

فمن الخمر الجيد الخالي من الكحول إلى اللحوم المقددة المذبوحة والمصنعة بطريقة إسلامية، إلى عروض أزياء محتشمة ومتواضعة لم تتخلى عن حداثة تصميماتها، بالإضافة إلى منتجات أخرى للتزيين والمكياج وأدوات المنزل من عناصر إنارة وغيرها.