قالت الحكومة الإسرائيلية الثلاثاء إنها ستتخلى عن خطة للترحيل القسري لمهاجرين أفارقة دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
إسرائيل تعلن تخليها عن خطة للترحيل القسري لمهاجرين أفارقة
إسرائيل تعلن تخليها عن خطة للترحيل القسري لمهاجرين أفارقة
وكانت الحكومة تعمل على إعداد خطة لترحيل آلاف معظمهم رجال من إريتريا والسودان إلى بلد ثالث على غير رغبتهم. لكنها قالت في رد مكتوب إلى المحكمة العليا إنها لم تعد تعمل على هذا الخيار.
وقالت الحكومة إن سلطات الهجرة ستواصل البحث عن خيارات لترحيل المهاجرين طوعا لكن ترحيلهم قسرا "لم يعد خيارا مطروحا".
ورفعت عدة منظمات حقوقية دعوى قضائية لتعطيل الخطة الحكومية تحت ذريعة أن الاتفاق التي أجرته السلطات مع دول أجنبية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، غير قانوني، حيث أن البرلمان وحده هو المخول بالتصويت على مثل تلك الاتفاقات.
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