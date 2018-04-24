لاجئو لبنان وآمال بأوضاع إنسانية أفضل

تسبب النزاع المستمر في سوريا منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السوريين داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجؤوا إلى دول الجوار منهم أكثر من مليون لاجيء في لبنان بينما توزع الباقي في وتركيا والأردن، وذلك بحسب إحصائيات منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" في عام 2017.

يحصل اللاجئون الضعفاء المؤهلون لبرنامج المساعدة الشهرية للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون للاجئين في لبنان حالياً على مساعدات نقدية مباشرة. وتقدم المفوضية مساعدة نقدية قيمتها (175 دولارًا أمريكيًا) إلى حوالي ألف 33 أسرة شهرياً، بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليون دولار أمريكي.

منار الساير هي سيدة سورية وأم لثلاثة أطفال، جاءت إلى لبنان في عام 2012 هرباً من الحرب المأساوية في سوريا، وهي واحدة من مجموعة كبيرة من اللاجئين الضعفاء المعرضين لظروف إنسانية صعبة، وخاصة أن زوجها توفي بعد دخولها لبنان بسنتين، تاركاً وراءه العائلة في وضع اقتصادي سيء للغاية.