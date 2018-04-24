دوري أبطال أوروبا: صلاح يقود ليفربول لفوز كبير على روما

وضع نادي ليفربول قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه العريض على نظيره روما الإيطالي، بخمسة أهداف لهدفين، على ملعب "أنفيلد"، مساء الثلاثاء.
وسجل المتألق محمد صلاح، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز، الأحد الماضي، هدفين وصنع مثلهما، ضد فريقه السابق.
وهز صلاح الشباك مرتين خلال المرحلة الأولى، ثم صنع هدفين متتاليين لساديو ماني وفيرمينو في الشوط الثاني.
ووسع فيرمينو الفارق إلى 5 أهداف مقابل صفر من ضربة رأس، ومع اطمئنان المدرب يورغن كلوب للنتيجة، أخرج صلاح في آخر ربع ساعة.
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وغابت خطورة الفريق الانجليزي مع خروج صلاح، واستغل روما الموقف لينتفض متأخرا، وسجل هدفين عبر إيدن جيكو ودييجو بيروتي من ركلة جزاء، وكاد أن يقلص الفارق في الدقائق الأخيرة ليحتفظ ببصيص من الأمل في لقاء الإياب بالعاصمة الايطالية.