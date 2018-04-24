شاهد: ماريا شارابوفا تعود للتنس بالفورمولا 1

تستعد لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا لخوض دورة غراند بريكس في شتوتغارت للتنس عن طريق قيادتها لسيارة رياضية حول مضمار سباق في فايسباك بألمانيا.
بطلة العالم في الغراند شلام للتينس لخمس مرات تقود سيارة بورشه رياضية صفراء من طراز GT2RS بالمشاركة مع سائق الفورمولا 1 الأسترالي السابق مارك ويبر. شارابوفا البالغة من العمر 31، عاماَ قادت السيارة بسرعة عالية لفترة وجيزة قبل أن يستلم ويبر عجلة القيادة.
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البطلة الروسية التي أنهت حظراً لـ 15 شهراً من المشاركة في البطولات بسبب تورطها بتعاطي منشطات رياضية، فازت بلقب واحد منذ عودتها إلى ملعب التنس، وذلك بعد أداء غير متناسق ومشاكل بسبب إصابتها. ثم عادت إلى شتوتغارت هذا العام لتلعب مع كارولين غارسيا في الجولة الأولى في وقت لاحق يوم الثلاثاء.