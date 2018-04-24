تفاجأ العاملون بشرطة المرور بمدينة بيرن السويسرية يوم الخميس الماضي حين أشارت إحدى صور كاميراتهم لمخالف غير اعتيادي، بل غير آدمي.
شاهد: بطّة تتخطى حدود السرعة المسموح بها بسويسرا
شاهد: بطّة تتخطى حدود السرعة المسموح بها بسويسرا
الرادار المراقب للسرعة على طريق بأطراف المدينة التقط بطة طائرة بسرعة 52 كيلومتراً بالساعة، وهي السرعة التي تتخطى حدود المسموح به بهذا الطريق بأكثر من 20 كيلومتراً بالساعة.
وبالطبع، لم تتمكن السلطات السويسرية من تحرير مخالفة ضد البطة الطائرة، خاصة في عدم وجود لوحة سيارة أو أرقام يمكن توثيقها بسجلاتهم.
وقامت الشرطة بنشر صورة البطة على حسابها بموقع فيسبوك مما أثار اندهاش المئات من المستخدمين.