ما الذي يجب تفاديه وأنت على متن طائرة؟

دقائق القراءة المعدودة قبيل إقلاع الطائرة من الممكن أن تساعد في الحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين.

هل تستطيع النوم نوما هادئا وأنت على متن طائرة؟ كان هذا قديما، ولكن بعد هذا الكم الهائل من حوادث الطائرات أصبحت ملزما بقراءة كتيب إرشادات السلامة، الذي عادة ما يكون موضوعا في جيب المقعد أمامي.

بعد مناقشات مع خبراء الطيران، واستنادًا إلى الحادث المميت الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، في رحلة شركة طيران ساوثويست 1380 الأمريكية، يمكنك إدراك أن تجاهل الفرد لسلامته وسلامة الركاب من الممكن أن يؤثر في حياته وحياتهم، إذ أظهرت الدراسة الصادرة عن محطة (أن تي أس بي) عام 2001 أنه بين عامي 1983 و2000 نجا 51207 راكبا من أصل 53487، أي بنسبة 95.7 في المئة من الركاب، بفضل قراءة كتيب الإرشادات. إذن حين يتعلق الأمر بحياتنا لا يمكننا الاستمرار في تجاهل قراءة قواعد السلامة في حالات الخطر.

إيلاء الاهتمام لإرشادات السلامة حتى وإن كنت تعتقد أنك على علم جيد بالإرشادات

تقول يان إبارا، مضيفة الطيران سابقا والمشرفة العام لشركة طيران بان آم ودلتا لمدة 28 سنة: "المتعودون على السفر على متن الطائرات يعلمون جيدا أهمية ربط حزام الأمان، ويدركون أنه في حال انزلق القناع المخصص للتنفس الصناعي أمامهم، يجب عليهم وضع قناعهم الشخصي قبيل مساعدة جيرانهم من المسافرين، ولكنهم في الوقت نفسه هم يملون من مشاهدة الأفلام القصيرة، التي تعرض على متن الطائرات قبيل الإقلاع، والتي تهدف إلى توعية المسافرين وقت وقوع حوادث الطائرات".

وأمام استجابة الركاب الضعيفة للإرشادات، حاولت بعض شركات الطيران أن تجعل هذه الأفلام ممتعة أو كوميدية في بعض الأحيان.

بعض الإرشادات المهمة والبسيطة

حافظ على حزام الأمان طوال وقت الطيران.

عدم القيام بأي شيء ما لم يقرره الفريق (وتغاضى عن الأعمال البطولية).

ارتدي حذاءً مريحا أو إنزع حذائك إذا لزم الأمر.

عدم إستخدام الهواتف الخلوية أو الحواسيب على متن الطائرة لأنها تؤثر في المحرك

قراءة بطاقة السلامة

وأضافت إبارا: "توضح لك هذه البطاقات أماكن أبواب مخارج الطوارق، وكيفية فتحها، الأمر ليس بالهين فالأبواب ثقيلة للغاية ويجب عليك تدوير المقبض وسحبه إلى الداخل" وتابعت: "ويختلف التعامل مع المخارج طبفا لأنواع الطائرات ففي بعض الأحيان يجب عليك إلقائها على مقعدك وفي أحيان أخرى يجب إلقائها خارج الطائرة، ولكن إذا لم تقرأ بطاقة المعلومات، فلن تعرف ما يجب فعله فيصبح الأمر مخيفا ومربكا".

التحقق من مكان سترة النجاة أسفل المقعد قبل الإقلاع

يجب على المسافرين أن يأخذوا الوقت اللازم للتعرف على أماكن سترات النجاة، التي عادة ما تكون أسفل المقعد، على الأقل في حالة الطوارئ لن يضيعوا أوقاتهم في البحث عنها في أماكن مختلفة.

طاقم الطائرة تدرب على إنقاذ حياتك وعلى قتلك إذا لزم الأمر!

مضيفو رحلات الطيران، بزيهم الموحد وإبتسامتهم البسيطة يبدون وكأنهم هنا من أجل تقديم الطعام وأكواب المياه للمسافرين، ولكن في حقيقة الأمر هؤلاء المهنيون يتم تدريبهم على تنفيذ مجموعة من المهام الطبية، بدءًا من الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي وحتى إنقاذ الأطفال، كما أنهم يعرفون جيدا خاصيات الطائرة ويتلقون تدريبات سنوية للسلامة.

وتقول إبارا: "بعد الحادي عشر من سبتمبر، تلقيت تدريبات طوعية للدفاع عن النفس، وتعلمت طريقتين مختلفتين لقتل المجرمين دون إستخدام أي آداة للقتل فقط يداي"، ما يعني أنه بهما أيضا يمكن إنقاذ حياة الناس.

للمزيد على يورونيوز: