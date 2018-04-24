المشتبه به في حادث تورونتو حضر صفوفاً لذوي الاحتياجات الخاصة

قالت وكالة رويترز في تقرير لها عن المشتبه به في حادث الدهس الذي وقع بمدينة تورنتو الكندية، أليك ميناسيان، إنه كان طالباً ثانوياً ببرنامج خاص معد للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وألقت الشرطة الكندية القبض على ميناسيان بعد الحادث الذي أدى لمقتل 10 شخصاً وإصابة 15 آخرين يوم الاثنين، وقالت الشرطة إنها تعتقد بأن الحادث متعمد.

ونقلت الوكالة عن زملاء سابقين لميناسيان (25 عاماً) إنه كان شخصاً انطوائياً ولم يحظ بالكثير من الصداقات أثناء الدراسة.

وقالت شيرين سامي، وهي زميلة سابقة لميناسيان، لرويترز إن المشتبه به لم يكن شخصاً عنيفاً، مضيفة أنه كثيراً ما كان يصدر أصوات ضوضائية أثناء سيره وحيداً بقاعات الفصول، واستطردت: "لم يكن شخصاُ اجتماعياً ولكنه لم يكن مؤذياً على الإطلاق".

وقال زميلان آخران لميناسيان إنهما حضرا معه بعض صفوف برنامج الدراسة الثانوية لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو البرنامج الدراسي الكندي المخصص للطلبة الذين يعانون من صعوبات سلوكية أو إعاقات جسدية.

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وتخرج ميناسيان من مدرسة ثورنيليا الثانوية بشمال تورنتو عام 2011 قبل أن يلتحق بجامعة سينيا بين أعوام 2011 و2014 حيث عمل بمركز التكنولوجية والتطوير بالجامعة طبقاً لما كتبه في مدونة عام 2013.

وقال آري بلاف، وهو زميل آخر حضر صف لعلوم الحاسبات بالمدرسة بصحبة ميناسيان لشبكة سي بي إس الأميركية، إن المشتبه به في الحادث لم تكن له أية صداقات مقربة أثناء الدراسة.

وأضاف بلاف: "لم أره أبداً بصحبة مجموعة من الأصدقاء، ولكننا كنا نتحدث إليه ونلقي عليه التحية كلما رأيناه يسير وحده بممرات المدرسة".

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة القبض على ميناسيان، يُظهر خروج المشتبه به من سيارة مهشمة مقدمتها، وهو يطلب من أفراد الشرطة أن تقتله.

لحظة القبض على ميناسيان

وهدد ميناسيان بحمله لسلاح أثناء المواجهة مع رجال الشرطة، إلا ان الشرطة الكندية قالت لاحقاً إنها لم تعثر على أسلحة بحوزته.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد أي سجل إجرامي سابق لميناسيان.

المصدر: رويترز