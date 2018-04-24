الإمارات تساهم بمبلغ 50 مليون دولار لإعادة إعمار معالم الموصل

قدّمت دولة الإمارات مبلغ 50 مليون دولار لمنظمة اليونسكو، للمساهمة في "إعادة بناء التراث الثقافي في العراق"، بحسب بيان للمنظمة الأممية على موقعها الرسمي.
ووصفت المنظمة الاتفاق بالـ"تاريخي"، فيما رحبت مديرتها العامة، أودري أزولاي، بما اعتبرته "شراكة تاريخية وتعاون غير مسبوق على الإطلاق لإعادة بناء التراث الثقافي في العراق".
وقالت أزولاي: "بدعمها لما يعتبر المكوّن الرئيسي لمبادرة اليونسكو، لإعادة إحياء الموصل، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تدافع عن قضية التراث، لكونها الروح الحية للمجتمع، وهي بمثابة فرصة فريدة لتعزيز الأمل والتماسك الاجتماعي".
وأردفت: "إضافة إلى كونها نقطة انطلاق لمهارات الشباب وإتاحة فرص العمل لهم". كما أعربت عن شكرها قائلة: "ونحن ممتنون لكرمهم الذي سيفيد شعب الموصل وأشقائهم العراقيين".
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خطة شاملة
وعن تفاصيل الاتفاق، قالت المنظمة في البيان إن المشروع يشمل ترميم وإعادة إعمار المعالم التاريخية للموصل، لا سيما جامع النوري والمنارة الحدباء الشهيرة التي يبلغ ارتفاعها 45 مترا، والتي بنيت منذ أكثر من 840 عاما.
ويمتد الاتفاق على مدى سنوات، بحيث يتم التركيز في العام الأول على توثيق ومسح الموقع ورسم مخططات إعادة الإعمار، فيما ستكون السنوات الأربع التالية من أجل ترميم وإعادة بناء المئذنة المائلة والمسجد النوري الكبير والبنايات المجاورة، "مع مراعاة أن يحافظ الترميم على حقيقة المعالم التاريخية".
كما قال البيان إن خطة إعادة الإعمار تشمل الحدائق التاريخية في المدينة ومساحات أخرى وبنى تحتية، وبالإضافة إلى إنشاء نصب تذكاري ومتحف في الموقع.
علاوة على ذلك، ذكر البيان أن هناك خطة أشمل لإعادة بناء العراق، قدمتها المديرة العامة لليونسكو في شباط/فبراير من هذا العام، في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي انعقد في الكويت.