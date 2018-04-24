مفوض الأمم المتحدة للاجئين: "أصبحت سوريا مصيدة موت للمدنيين"

قال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه لم يعد بإمكان المدنيين الفرار من القتال والقصف في سوريا لأن الحدود أصبحت تخضع لقيود مشددة للغاية ولأن كاهل الدول المجاورة بات مثقلا بأعباء اللاجئين فيما يسبب بعضا من أشد المعاناة في التاريخ الحديث.

وحذر جراندي أيضا من كارثة جديدة إذا أصبحت منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة الهدف القادم للجيش السوري، بقوله "تتحول الدولة إلى مصيدة، بعض المناطق أصبحت مصيدة موت للمدنيين".