نشر الرئيس الفرنسي مقطع فيديو على صفحته الخاصة على الفيسبوك ظهر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقوم بجولة داخل البيت الأبيض بصحبة الرئيس الفرنسي وزوجتيهما.
شاهد: ترامب في دور "مرشد سياحي" لماكرون وزوجته
شاهد: ترامب في دور "مرشد سياحي" لماكرون وزوجته
Point of view
هذه زيارة مهمة للغاية في ظل الوضع الراهن الذي يكتنفه الكثير من الغموض ويواجه مشكلات وأحيانا تهديداتالرئيس الفرنسي
وأظهر المقطع لقطات من داخل المكتب البيضاوي في البيض الأبيض وكأن الرئيس الأمريكي يقوم بدور المرشد السياحي أمام الرئيس الفرنسي الشاب وزوجته متباهيا بالمكتب التاريخي التي تُتخذ فيه القرارات المصيرية.
مهمة فرنسية لإنقاذ الاتفاق النووي
وفي الوقت الذي يقوم به ماكرون بزيارة إلى الولايات المتحدة، حثت الحكومة الإيرانية الزعماء الأوروبيين على إقناع ترامب ألا ينسحب من الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الست العالمية الكبرى، طبقا لما نشرته وكالة رويترز. وكان الرئيس الفرنسي قد قال يوم الأحد إنه لا توجد حاليا "خطة بديلة" لكبح طموحات إيران النووية.
ويأمل ماكرون في إنقاذ الإتفاق الذي تعهد ترامب بالانسحاب منه ما لم لم يقم الحلفاء الأوروبيون بإصلاح ما وصفه "بالعيوب المروعة" التي يحملها بحلول منتصف مايو/ أيار.
الرئيسان المخضرمان يزرعان شجرة في حديقة البيت الأبيض
وجلب ماكرون معه شجرة بلوط لزراعتها في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض. وأتى بها من بيلو وود، مسرح المعركة الشهيرة خلال الحرب العالمية الأولى في عام 1918 وقتل فيها تسعة آلاف جندي أمريكي.
ثم استقل ترامب وزوجته ميلانيا وماكرون وزوجته طائرة ترامب الهيلكوبتر (مارين وان) لتناول العشاء في ماونت فيرنون بولاية فرجينيا التي ينحدر منها جورج واشنطن أول رئيس أمريكي وقائد الحرب الثورية الذي كان تحالفه مع فرنسا حاسما في النصر على بريطانيا.
عشاء عظيم
وقضى رباعتهم نحو ساعتين في ماونت فيرنون. وقال ترامب للصحفيين لدى استقلالهم الهليكوبتر في رحلة العودة إلى البيت الأبيض "لقد تناولنا عشاء عظيما".
وبدأ ترامب وماكرون صداقتهما غير المتوقعة قبل عام في بلجيكا. وبينما نأى زعماء أوروبيون آخرون بأنفسهم عن ترامب عمل ماكرون جاهدا على البقاء قريبا من الرئيس الأمريكي وكثيرا ما يتحدث الزعيمان معا عبر الهاتف.