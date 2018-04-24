قال مسؤولون في مستشفى جونز هوبكنز في مدينة بالتيمور الأمريكية إنه أجريت أول عملية لزراعة قضيب كامل في العالم، لجندي أصيب بعبوة ناسفة في أفغانستان.
شاهد: إتمام أول عملية زرع قضيب في العالم بالولايات المتحدة
شاهد: إتمام أول عملية زرع قضيب في العالم بالولايات المتحدة
وقال المستشفى في بيان إن فريقا مكونا من تسعة أطباء في جراحة التجميل وطبيبي مسالك بولية أجروا العملية، التي استمرت 14 ساعة يوم 26 مارس آذار للجندي الذي لم تكشف جنسيته.
وقام الفريق بزراعة قضيب كامل وصفن بدون خصيتين، وجزء من جدار البطن من متبرع متوفى.
وتماثل الجندي المصاب الذي طلب عدم الكشف عن شخصيته للشفاء من الجراحة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى هذا الأسبوع.
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وقال الطبيب أندرو لي رئيس جراحة التجميل والترميم في كلية الطب بالمستشفى في البيان: "نأمل أن تساعد الزراعة إعادة وظيفتي التبول والجنس إلى وضع قريب من الوضع العادي لهذا الشاب".
وقال الجندي في البيان "عندما أفقت لأول مرة (بعد الجراحة) شعرت أخيرا بوضع أكثر طبيعية... وبنوع من الثقة أيضا... أخيرا أنا على ما يرام".
المصدر: رويترز