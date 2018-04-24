"زفير" يستعد لرحلة دون توقف تشمل أوروبا وأمريكا

بدعم من المركز الوطني للدراسات الفضائية، يستعد مشروع "زفير - طيران دون توقف" للقيام برحلة تاريخية تستمر 30 يوما فوق أوروبا، والقطب الشمالي وأمريكا، على متن منطاد من الهيليوم يعمل بالطاقة الشمسية.

المنطاد "زفير" هو بالون فرنسي الصنع ومصمم في مدينة مونبلييه، ومدعوم من قبل وكالة الفضاء الفرنسية والأوروبية، والتحدي هو تحطيم الرقم القياسي العالمي، الذي احتلته رحلة منطاد مأهولة أمريكية روسية ظلت مستمرة لمدة 160 ساعة.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلة التاريخية في حزيران/ يوليو 2018 على ارتفاع 8000 متر فوق مستوى سطح البحر، وتتجول فوق أوروبا والقطب الشمالي وغرينلاند والولايات المتحدة والمحيط الأطلسي، بدرجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر.