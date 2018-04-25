أعلنت شركة سوناطراك النفطية الجزائرية أنها اكتشفت حقلا جديدا شمال النيجر بحسب ما أفاد به مدير عام للشركة عبد المؤمن ولد قدور.
اكتشاف حقل نفطي جديد للجزائر في النيجر
اكتشاف حقل نفطي جديد للجزائر في النيجر
ويعتبر هذا الاكتشاف الأول من نوعه للشركة في النيجر قامت به مجموعة صينية لصالح سوناطراك التي تمتلك تصريحا بالتنقيب عن النفط بنسبة 100% في منطقة كرفا 1 التي تقع على مسافة 100 كم من الحدود الجزائرية.
وتحتل الشركة النفطية الجزائرية المرتبة السابعة عالميا من حيث تصدير الغاز الطبيعي والغاز المُسال، والأولى على مستوى القارة الافريقية كما تعتبر الشركة ثالث مورّد للطاقة لدى الاتحاد الأوروبي بعد النرويج وروسيا.
وكانت وزارة الطاقة والمناجم المالية قد دعت سوناطراك إلى العودة لاستئناف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في مالي بعد توقّف لأسباب مشاكل في التمويل.
ويعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل شبه كلي على النفط والغاز. حيث شكلت الصادرات النفطية نسبة 95% من مجموع الصادرات في الشهور العشرة الأولى من السنة الماضية.
وإلى جانب تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، فإن البلاد تواجه أيضا تقلصا في المخزون النفطي ما يشكل تحديا للسلطات في ظل نمو سكاني كبير واقتصاد متعثر. وهذا ما جعل الجزائر تبحث عن مصادر دخل جديدة من بينها الغاز الصخري واستكشاف آبار جديدة في الداخل والخارج.