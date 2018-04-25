محكمة العدل الأوروبية تعزز قانون حماية المهاجرين الضعفاء

كل ضحية عانت من التعذيب في بلادها ومعرضة لخطر حقيقي يحرمها من الرعاية المناسبة لحالاتها الصحية الجسدية والعقلية تحظى بحماية إضافية وفق قانون اللجوء الأوروبي.

هذه هي قضية أحد الشبان السريلانكيين الذي وصل الى المملكة المتحدة لمتابعة دراسته في كانون الثاني/يناير عام 2005. وفي عام 2009، تقدم بطلب لجوء معلناً فيه أنه عضو في حركة "نمور التاميل" المعارضة، وأنه كان معتقلاً ومعذباً من قبل قوات الامن السريلانكية. كما انه يخشى الخضوع لتعذيب مماثل في حال عودته الى بلاده. لكن السلطات البريطانية رفضت طلبه كما رفضت تأمين الحماية الإضافية له بحجة انتفاء إثبات تعرضه للتهديد مرة أخرى في حال العودة.

هذا الشاب الذي رفض قرار المحكمة البريطانية، تقدم بشكوى لدى محكمة العدل الأوروبية.