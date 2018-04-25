قضت محكمة فيدرالية أميركية بإلزام قبول طلبات الأطفال المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو البرنامج الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إلغائه.
محكمة فيدرالية تُلزم إدارة ترامب بقبول طلبات "الحالمين"
محكمة فيدرالية تُلزم إدارة ترامب بقبول طلبات "الحالمين"
وقال القاضي إن رغبة إدارة ترامب في التخلص من البرنامج "تعسفية ومتقلبة لأن الإدارة فشلت في تفسير استنتاجها بأن البرنامج غير قانوني بشكل كاف".
وتم إقرار برنامج "العمل المؤجل للوافدين الأطفال"، المعروف ببرنامج "داكا" أو برنامج "الأطفال الحالمين" خلال حكم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لمنح الفرصة للأطفال القاصرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني لتسوية أوضاعهم.
وتقدم أكثر من 700 ألف ممن يبلغوا 15 عاماً أو أكثر للاستفادة من البرنامج الذي يسمح لهم بالعمل بشكل قانوني بالولايات المتحدة الأمريكية على شرط تجديد طلبات تقدمهم كل عامين.
وأعلن ترامب في أكثر من مناسبة عن نيته إنهاء العمل بالبرنامج، إلا أن ثلاث أحكام قضائية منعته من إلغائه.
ومنح القاضي الفيدرالي إدارة الأمن الداخلي الأميركية مهلة 90 يوماً لإقناع المحكمة بأسباب وجيهة لرغبتها في إلغاء البرنامج، مشدداً على إلزام الإدارة باستمرار العمل به وقبول طلبات جديدة حال فشلت في ذلك.
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حظر السفر
في نفس الوقت ألمحت المحكمة الأميركية العليا إلى أنها ستدعم بقاء قرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة المفروض على عدة دول ذات الأغلبية المسلمة.
ويعد الحظر من أكثر قرارات ترامب إثارة للخلاف منذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني في العام 2017.
وقال عضوان بالمحكمة العليا المؤلفة من تسعة أعضاء إنهم غير عازمين على التشكيك في سياسة ترامب فيما يتعلق بالقرار، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
ومن المقرر إصدار حكم نهائي بشأن حظر السفر بنهاية يونيو-حزيران القادم.
ويحظر القرار دخول الولايات المتحدة على مواطني إيران واليمن وسوريا وليبيا والصومال.