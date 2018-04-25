للمرة الأولى يخضع حيوان وحيد القرن لفحص طبقي محوري
ليلى أنثى حيوان وحيد قرن أسود تعيش في حديقة حيوان باشيدر هاوس قرب مدينة شيكاغو الأميركية. بسبب انسداد في أنفها خضعت، الثلاثاء، لتصوير طبقي محوري. وقد أكد المسؤولون في الحديقة أنها أول عملية تصوير من نوعها على الاطلاق تجرى لحيوان وحيد القرن.
ولأن الأنثى التي تبلغ من العمر سبعة أعوام ونصف العام، يزيد وزنها عن الطن، كان من الصعب نقلها الى المستشفى البيطري الموجود داخل الحديقة. لذلك ارتأى القيمون عليها جلب آلة التصوير اليها. وقد احتاجت عملية التصوير الى عشرات العاملين والأطباء البيطريين إضافة الى معدات ثقيلة لإتمامها.
وجاءت نتيجة الفحص ان نسيجاً غير طبيعي في مجرى الانف يتوجب استئصاله. لكن هذا الامر يحتاج بدوره لتطوير خطة لإجراء العملية الجراحية.