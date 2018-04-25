هيومن رايتس ووتش: السعودية أعدمت 48 شخصاً في 2018

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، إن السلطات السعودية أعدمت 48 شخصاً حتى هذا اليوم من العام 2018 نصفهم تمت إدانتهم بجرائم تتعلق بالمخدرات.
وذكرت المنظمة أنه لا يزال هناك مدانون آخرون في جرائم مخدرات على قائمة الإعدام.
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" الأميركية الشهر الماضي إنه يمكن تغيير القوانين السعودية في بعض المجالات لتنص على السجن المؤبد بدلاً من الإعدام.
وقال بن سلمان خلال المقابلة "نعمل على مدى عامين من خلال الحكومة وأيضاً مجلس الشورى السعودي لإعداد قوانين جديدة في هذا المجال. ونحن نعتقد أن الأمر سيستغرق عاماً، وربما أكثر بقليل، لإنجاز هذا".
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وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "أي خطة للحد من الإعدامات المتصلة بالمخدرات يجب أن تتضمن تحسينات في النظام القضائي السعودي، الذي لا يوفر محاكمات عادلة".
وذكرت المنظمة أن السعودية نفذت حوالي 600 عملية إعدام منذ بداية العام 2014 أكثر من 200 منها في قضايا مخدرات.