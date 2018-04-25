اسمي هيليني، أنا ممرضة في وحدة العناية المركزة في مستشفى نيقوسيا العام. حين جئت إلى هذا القسم لأول مرة أخبروني عن Teleprometheus. كان لديّ مريض يحتاج إلى إجراء محدد، استغرق الأمر مني حوالي خمس أو عشر دقائق لكي أعرف من خلال اللوائح ما كان علي فعله."
منصة الكترونية ذكية لمتابعة المرضى في المستشفى والمنزل
منصة الكترونية ذكية لمتابعة المرضى في المستشفى والمنزل
يستخدم نحو 400 متخصص في الرعاية الصحية في مستشفيين في قبرص واليونان نظام التعلم الإلكتروني هذا الذي يبلغ تكلفته 650 ألف يورو ، والذي يتم تمويله بشكل كبير من صندوق التماسك الأوروبي .
يوفر Teleprometheus مواد تدريب الوسائط المتعددة عند الطلب للممرضات والأطباء وعلماء النفس ... الذين يعملون في وحدة العناية المركزة، انه أداة تفاعلية لمشاركة الحالات مع المهنيين الآخرين في الخارج أيضًا. يمكننا الحصول على معلومات من مراكز أخرى لم تتح لي فرصة زيارتها أو مناقشتها مع الأطباء للتعرف على حالات بعض المرضى، لكن المهم في هذا النوع من الأنظمة، هو كسر الحواجز والمسافات"، يقول الدكتور مارينوس ميكابيليداس.
ستعمل هذه المنصة التفاعلية بسرعة كبيرة. هناك شاشتان من أجهزة Téléprometheus في وحدة العناية المركزة وآخرى في الخارج لعائلات المرضى. وقد استفاد مئات الأشخاص بالفعل من الخدمة، حيث يمكنهم أن يشاهدوا بالضبط العلاج الذي يتلقاه المقربون منهم في المستشفى، وحتى في المنزل."
"تكتب المعلومات بلغة يسهل فهمها. لا تُستخدم المصطلحات الطبية المعقدة. بامكانهم فهم المشكلة الطبية التي يعاني منها قريبهم بسهولة"، توضح الممرضة هيليني نيكولو.