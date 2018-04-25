بالفيديو: العداء الإيرلندي بول روبنسون يسجل رقماً قياسياً في القطب الشمالي
سجل بول روبنسون رقماً قياسياً جديداً في "سباق الميل" (1.61 كيلومتر) في القطب الشمالي. واجتاز العداء الإيرلندي المسافة في أربع دقائق وخمسين ثانية وذلك في درجة حرارة متدنية بلغت حد الثلاثين درجة مئوية تحت الصفر. وعلى الرغم من البرد القارس، قال روبنسون إنّ السماء الزرقاء الصافية وضعف الهواء جعلا من السباق ممكناً. وهذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها روبنسون رقماً قياسياً في بيئة مشابهة، إذ قام بتحقيق رقم قياسي آخر في المحيط المتجمد الجنوبي سابقاً. بذلك، إن الرقم القياسي الجديد الذي حققه روبنسون جعل منه العدّاء الأسرع في القطبين، الشمالي والجنوبي...