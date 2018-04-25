أصدرت محكمة إسرائيلية في القدس حكما بالسجن 9 شهور نافذة و6 شهور أخرى مع وقف التنفيذ بحق الشرطي بن ديري لقتله الفتى الفلسطيني نديم نوارة (17عاما) في الضفة الغربية عام 2014 وهي الحادثة التي وثقتها صور تلفزيونية وكاميرات مراقبة.
تسعة شهور سجنا لشرطي إسرائيلي قتل فتى فلسطينيا
تسعة شهور سجنا لشرطي إسرائيلي قتل فتى فلسطينيا
وقد رأى القاضي أن القتل تم بدواعي ما وُصف بالإهمال بعد صفقة تمت بين الادعاء العام الإسرائيلي والشرطي السابق اعترف بموجبه الأخير وكان عنصرا في حرس الحدود بأنه أطلق الرصاص الحيّ على الفتى نديم عن طريق الخطأ.
كما حكمت المحكمة على الشرطي المدان بدفع غرامة قدرها 50 ألف شيكل (11.450 يورو) لعائلة الضحية.
الحادثة تمت حين كان الفتى نديم نوارة يشارك في تظاهرة ببلدة بيتونيا بالضفة الغربية في الخامس عشر من مايو أيار 2014 إحياء لذكرى النكبة.
وتتزامن المناسبة هذه السنة ومظاهرات ما يٌعرف باسم مسيرة العودة الكبرى والتي يشهدها المنطقة الحدودية بين غزة وإسرائيل منذ عدة أسابيع ما أسفر حتى الآن عن مقتل العشرات من الفلسطينيين بينهم صحفيون وعدة أطفال لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة.
ومن المتوقع أن تبلغ هذه المسيرات أوجها في الخامس عشر من الشهر المقبل مع احتفال إسرائيل بالذكرى السبعين لقيام الدولة العبرية على أرض فلسطين ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين عن أرضهم ولا يزالون حتى الآن في الشتات وسط رفض إسرائيلي قاطع بعودتهم.