يابانيون يحتجون براً وبحرا على إنشاء قاعدة عسكرية أميركية
قامت الشرطة اليابانية بتفريق المعارضين المحتجين عند الشواطئ الجنوبية لمنطقة أوكيناوا، يوم الأربعاء. المعارضون يكررون رفضهم لإقامة قاعدة عسكرية للبحرية الأميركية في المنطقة.
وقد اعتصم المحتجون أمام مدخل مخيم شواب الأميركي في مدينة ناغو. كما انطلق في مياه البحر حوالي ثمانين مركباً وقارباً صغيراً وعلى متنها المعتصمون.
قاعدة فوتنما الجوية للبحرية الأميركية تقع في منطقة مكتظة بالسكان في مدينة جينوان بمنطقة أوكيناوا منذ العام 1996. وقد وافقت الحكومتان اليابانية والأميركية على إغلاقها بعد توفير المرفق البديل عنها. هذا المرفق البديل هو كناية عن مدرجين قبالة حي هينوكو بمدنية ناغو. وقد بدأ العمل به قبل عام تماماً أي في 25 من شهر نيسان/ابريل من العام 2017.