أصدرت محكمة دانماركية حكما بالسجن مدى الحياة على المخترع الدانماركي بيتر مادسن لقتله صحفية سويدية وتقطيع جثتها إلى أجزاء أثناء وجودها على متن غواصته المحلية الصنع والتي كانت ترسو بمرفأ كوبنهاغن في أغسطس آب الماضي.
المؤبّد لصاحب غواصة دانماركية قتل صحفية سويدية وقطع جثتها إلى أشلاء
المؤبّد لصاحب غواصة دانماركية قتل صحفية سويدية وقطع جثتها إلى أشلاء
وكانت الشرطة قد احتجزت مادسن في الحادي عشر من أغسطس آب 2017 بعد أن غادر الغواصة قبل يوم من إلقاء القبض عليه.
وقد عثر المحققون على الجزء العلوي من الجثة بعد أن لفظتها الأمواج في شواطئ كوبنهاغن. كما عُثر بعدها على الأجزاء المتبقية من جثة الضحية وهي الذراعان والقدمان والرأس تبيّن بعدها أنها تعود جميعها للصحفية السويدية المقتولة.