ماكرون من الكونغرس الأميركي: إيران لا يجب أن تمتلك القنبلة الذرية أبداً

في آخر يوم من جولته إلى الولايات المتحدة الأميركية، تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام مجلس الشيوخ الأميركي وأكد أن الموقف الفرنسي واضح تجاه امتلاك إيران السلاح النووي.
وأكد ماكرون بقوة أن فرنسا تعتقد أنه لا يجب على إيران أن تمتلك السلاح النووي أبداً، "لا الآن ولا بعد خمس سنوات ولا بعد عشرة. أبداً". كذلك أيد الرئيس الفرنسي فكرة البدء بمفاوضات جديدة للتوقيع على اتفاق نووي جديد مع الجانب الإيراني، يكون أكثر "طموحاً"، على حد تعبيره. وأضاف ماكرون: لا يمكن التخلص من الاتفاق النووي مع إيران، يجب ألا تقودنا سياسة طهران إلى حرب في الشرق الأوسط."
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العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية
في سياق العلاقات اليورو-أطلسية دعا ماكرون كلاً من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية إلى العمل معاً لبناء نظام يقود العالم في القرن الحادي والعشرين. وحث ماكرون الولايات المتحدة على رفض النزعات القومية ومواصلة التمسك بمثل التعاون العالمية في مواجهة الإرهاب وغيره من التحديات، وقال إنه لا يزال بوسع الدول الاحتفاظ بهوياتها الخاصة.
وفي انتقاد مبطن له لسياسة الإدارة الأميركية الجديدة قال الرئيس الفرنسي"لا أتفق مع التخلي عن الحرية ومع وهم القومية" مضيفاً "يمكننا أن نختار نهجاً انعزالياً والانسحاب أو نهجاً قومياً وأن هذا خيار. قد يكون ذلك مغرياً بالنسبة لنا كعلاج مؤقت لمخاوفنا لكن إغلاق الباب في وجه العالم، لن يوقف تطور العالم".
ودعا ماكرون إلى اتباع نهج مختلف في العلاقات الاقتصادية وإلى تفادي الحروب التجارية بين الحلفاء، منتقداً بذلك السياسة الاقتصادية الحمائية التي تتبعها إدارة دونالد ترامب.
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المناخ
فيما يتعلق بالمناخ قال الرئيس الفرنسي إنه على ثقة من أن الولايات المتحدة الأميركية ستعود إلى اتفاقية باريس حول التغير المناخي مضيفاً أنه يجب على الدول أن توجد انتقالا سلسا إلى اقتصاد تنخفض فيه انبعاثات الكربون.
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وأشار ماكرون إلى أنه لا بديل عن كوكب الأرض، وإلى أن تلوث المحيطات وعدم تخفيض انبعاثات غاز الكاربون، سيؤديان في النهاية إلى القضاء على الأرض، داعيا إلى تعزيز التعاون بين القادة الاقتصاديين والسكان المحليين لجعل الأرض "مكاناً رائعاً".
وأكد الرئيس الفرنسي أنه يؤمن على أن كوكب الأرض سيكون صالحاً للسكن بعد خمسة وعشرين عاماً.