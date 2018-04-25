ماكرون من الكونغرس الأميركي: إيران لا يجب أن تمتلك القنبلة الذرية أبداً

في آخر يوم من جولته إلى الولايات المتحدة الأميركية، تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام مجلس الشيوخ الأميركي وأكد أن الموقف الفرنسي واضح تجاه امتلاك إيران السلاح النووي.

وأكد ماكرون بقوة أن فرنسا تعتقد أنه لا يجب على إيران أن تمتلك السلاح النووي أبداً، "لا الآن ولا بعد خمس سنوات ولا بعد عشرة. أبداً". كذلك أيد الرئيس الفرنسي فكرة البدء بمفاوضات جديدة للتوقيع على اتفاق نووي جديد مع الجانب الإيراني، يكون أكثر "طموحاً"، على حد تعبيره. وأضاف ماكرون: لا يمكن التخلص من الاتفاق النووي مع إيران، يجب ألا تقودنا سياسة طهران إلى حرب في الشرق الأوسط."