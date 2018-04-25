فيديو سرقة يدفع برئيسة إقليم مدريد إلى تقديم استقالتها

استقالت رئيسة إقليم مدريد، كريستينا سيفوينتِس، من منصبها صباح اليوم، الأربعاء، بعد انتشار فيديو على شبكة الانترنت تظهرُ فيه مع شرطي في أحد المتاجر في العاصمة مدريد، وهو يطلب منها إفراغ ما في محفظتها للتفتيش.

الفيديو ليس جديداً فهو يعود إلى شهر أيار/مايو من العام 2011 ويظهر أن سيفوينتِس سرقت عبوتين من مساحيق التجميل في أحد متاجر العاصمة الواقعة بالقرب من مقر "المجلس الإقليمي لمدريد".

وكانت السياسية الإسبانية والمقربة من رئيس الحكومة الحالي، ماريانو راخوي ورئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، قد تعرّضت لفضيحة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، حيث قالت أحد التقارير إنها حصلت على شهادة جامعية علماً أنها لم تكن تحضر الحصص الدراسية ولم تشارك في الامتحانات.