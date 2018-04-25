فيديو سرقة يدفع برئيسة إقليم مدريد إلى تقديم استقالتها

استقالت رئيسة إقليم مدريد، كريستينا سيفوينتِس، من منصبها صباح اليوم، الأربعاء، بعد انتشار فيديو على شبكة الانترنت تظهرُ فيه مع شرطي في أحد المتاجر في العاصمة مدريد، وهو يطلب منها إفراغ ما في محفظتها للتفتيش.
الفيديو ليس جديداً فهو يعود إلى شهر أيار/مايو من العام 2011 ويظهر أن سيفوينتِس سرقت عبوتين من مساحيق التجميل في أحد متاجر العاصمة الواقعة بالقرب من مقر "المجلس الإقليمي لمدريد".
وكانت السياسية الإسبانية والمقربة من رئيس الحكومة الحالي، ماريانو راخوي ورئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، قد تعرّضت لفضيحة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، حيث قالت أحد التقارير إنها حصلت على شهادة جامعية علماً أنها لم تكن تحضر الحصص الدراسية ولم تشارك في الامتحانات.
حتى أن التقرير شكك في أن تكون سيفوينتِس قد قدمّت أطروحتها الدراسية، ما دفع بالسياسية إلى نفي الأمر.
ونشر الموقع الإسباني OKDiario مقطع فيديو تمّ اتخاذه عبر كاميرا للمراقبة وتظهر فيه المرأة السياسية وهي تفرغ حقيبتها ممّا فيها بعد الاشتباه بها في سرقة بضائع.
وقامت سيفوينتِس بعد ذلك بدفع مبلغ من المال للشرطي بحسب ما يظهر الفيديو.
وأعلنت سيفوينتِس صباح اليوم أنها تحدثت مع زملائها وقالت "في الحياة يجب التفكير في المصالح العامة لا في المصالح الشخصية فقط، لذا قدمت استقالتي".
ولكن سيفوينتِس قالت أيضاً "إنها ضحية لحملة إعلامية تهدف إلى تدميرها سياسياً مضيفة أن هذه الحملة تخطت الإطار السياسي وباتت شخصية" مضيفة أنها كانت تفكر بتقديم استقالتها بمعزل عن الفضائح.
وحذرت الرئيسة التي تنتمي إلى حزب الشعب من أن يحكم الحزب الاشتراكي وحزب بوديموس المجلس الإقليمي لمدريد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.